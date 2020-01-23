Alkollü sürücü, otomobille aydınlatma direğine çarptı

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

- DÜZCE'de, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü İbrahim T., yaralandı. İbrahim T.'nin, yapılan testte 1,68 promil alkollü olduğu belirlendi. Araçta ise içki kutuları olduğu görüldü.

Kaza, gece saatlerinde, Atatürk Bulvarı Çoban kavşağı mevkisinde meydana geldi. İbrahim T.'nin kullandığı 81 BS 323 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği, devrilirken, sürücü İbrahim T. de yaralandı. Otomobilin içinde ise içki kutuları olduğu görüldü. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı İbrahim T.'yi ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan İbrahim T.'nin, yapılan testte 1,68 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



DÜZCE 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:38

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