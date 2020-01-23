26 kilo eroini Düzce’den geçiremediler

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– Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 26 kilo 45 gram eroin ele geçirildi. Olayda 4 kişi göz altına alındı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda Düzce üzerinden uyuşturucu madde sevkiyatı yapan şüpheli 3 şahıs yapılan operasyonda yakalandı. Yakalanan şüphelilerin içerisinde bulundukları araçlarda yapılan aramalarda 575 gram Eroin maddesi ele geçirilirken operasyon genişletilerek yapılan çalışma sonucunda 1 şahıs daha yakalanırken bu şahıstan 25 kilo 470 gram eroin maddesi ele geçirildi. Çalışmalar neticesinde toplam 26 kilo 45 gram Eroin maddesi ile birlikte 4 şahıs yakalandı. Şüpheli 4 şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince Tutuklanarak Cezaevine teslim edildi.

DÜZCE 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:38

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