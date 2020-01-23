Düzce´de 26 kilo eroine 4 tutuklama

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DÜZCE´de polisin operasyonu ile 26 kilo 45 gram eroin ele geçilirken, 4 kişi tutuklandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu Gölyaka mevkiinde A.L., Ş.O. ve K.K.´nin bulunduğu aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 575 gram eroin ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. 3 kişinin ifadeleri doğrultusunda İstanbul´a gitmekte olan B.K. idaresindeki araç da durduruldu. Yapılan aramada 25 kilo 470 gram eroin ele geçirildi. Toplam 26 kilo 45 gram eroin maddesi ele geçirilirken, 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DÜZCE 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:38

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