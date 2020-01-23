Makas atan sürücüye bin 228 lira ceza

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Düzce Kalıcı Konutlar Bağlantı yolunda makas atarak ilerleyen otomobildeki sürücüye bin 228 lira idari para cezası uygulandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi’nde başlatılan sivil trafik ekibi uygulamasından hata yapan sürücüler kaçamıyor. Kalıcı Konutlar Bağlantı yolunda makas atarak ilerleyen F. A. isimli şahıs başka bir aracın güvenlik kamerasına takıldı. Sürücünün ihbarı üzerine harekete geçen sivil trafik polisleri aracı durdurdular. Yapılan kontrollerde sürücüye makas atarak ilerlemesi nedeniyle bin 228 lira idari para cezası uygulandı.

DÜZCE 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:38

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