Acil servis yenilenerek tekrar hizmete girdi

– Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servis alanının genişletme, iyileştirme ve tadilat çalışmaları 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak tekrar hizmet vermeye başladı.

Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı’nın koordinasyonunda, Sağlık Bakanlığı'nın desteği ve İl Sağlık Müdürlüğü denetiminde, 2019 yılı Ekim ayında başlanılan Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servis alanının genişletme, iyileştirme ve tadilat çalışmaları 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Çalışma ile gliil yapılan bilgilendirmede “Mevcut alanda yapılan iyileştirme, genişletme ve tadilat çalışmaları ile acil servis tedavi kullanım alanı 986 metrekareden 1062 metrekareye, bekleme alanı 270 metrekareden 470 metrekareye çıkarıldı. Acil Servis girişçıkış düzenlemesi ve izolasyonu yapılarak, hasta girişi ve ambulans giriş alanları ayrılmış, böylece hasta giriş çıkışları kolaylaştırılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde vatandaşlarımıza daha ferah, hijyenik ve modern bir ortamda sağlık hizmeti sunulmaya başlanmıştır” denildi.

DÜZCE 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:38

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