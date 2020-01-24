Akçakoca'da Sanat Akademisi hizmete giriyor

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

Kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında sanatsal çalışmaları sürdürmek için Yeni Mahalle Cumhuriyet ilkokulu karşısında Akçakoca Sanat Akademisi açıldı.

26 Ocak 2020 tarihinden itibaren faaliyetlerine başlayacak olan akademi de açılan atölyelerde diksiyon ve tiyatro eğitimleri, tiyatro salonunda ise özel tiyatroların gösterimleri gerçekleşeceği ifade edildi. İstanbul, Ankara ve Bolu’dan gelecek olan özel tiyatroların, 26 Ocak Pazar gününden itibaren sanatseverlerle buluşacağı belirtildi.

DÜZCE 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:38

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