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Düzce Kızılay’dan bölgeye 2 araç

İHA

Kızılay Batı Karadeniz Afet Koordinasyon Merkezi Elazığ'da meydana gelen deprem sonrasında kurulan kriz masasında bölgeden ve Ankara'dan gelecek haber beklenirken bölgeye 1 iletişim öncü aracı, 1 ikram aracı ve 4 personel ile afet bölgesine gitti. Düzce AFAD ekipleri de teyakkuzda beklemesini sürdürüyor.

Kızılay Batı Karadeniz Afet Koordinasyon Merkezi Elazığ’da meydana gelen deprem sonrasında kurulan kriz masasında bölgeden ve Ankara’dan gelecek haber beklenirken bölgeye 1 iletişim öncü aracı, 1 ikram aracı ve 4 personel ile afet bölgesine gitti. Düzce AFAD ekipleri de teyakkuzda beklemesini sürdürüyor.
Elazığ’da akşam saatlerinde meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki depremin ardından Türk Kızılay Batı Karadeniz Afet Koordinasyon Merkezi’den Elazığ’a takviye araçlar yola çıktı. Kurulan kriz masasında Elazığ ile sürekli iletişim halinde olunurken 1 iletişim öncü aracı, 1 ikram aracı ve 4 personel ile bölgeye giden ekipler Elazığ’da vatandaşlara yardım ulaştıracak. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Türk Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın deprem nedeni ile kriz merkezinde bir araya geldiklerini dile getirerek bölgeye ilk etapta 2 araç gönderdiklerini dile getirdiler. Başkan Aydın şöyle devam etti: ‘Öncelikle milletimizin başı sağolsun geçmiş olsun diyorum hepimize. Elazığ’da meydana gelen deprem sonrasında afet bölgesinde kriz merkezi oluşturduk. Ankara’dan gelen bilgi ve talimatlar sonrasında biz öncelikle 2 aracımızı 1 öncü aracımızı ve 1 ikram aracımızı ve 4 personeli bölgeye gönderdik. Burada 15 personelimiz ile birlikte Ankara’dan gelecek talimatlar doğrultusunda hazırlıklarımızı yapıyoruz. Diğer araçlarımız hazır. Depomuz ve lojistik kısmımız hazır. Oradan gelecek ihtiyaç durumuna göre hazır vaziyette bekliyoruz’ şeklinde konuştu.

Binlerce kişilik malzeme mevcut
Batı Karadeniz Afet Yönetimi Merkezi’nde binlerce kişilik malzemelerinin olduğunu dile getiren Başkan Aydın; ‘ Öncelikle hedefimiz barınma ve beslenmeye yönelik biz yardım faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Kızılay’ın ana faaliyet alanı olması nedeni ile. Biz batı Karadeniz bölge olarak inşallah böyle bir şeye ihtiyaç duyulmaz. Ancak olması halinde binlerce kişilik yemek ve gıda ve aynı zamanda barınma ihtiyacını karşılayacak duruma sahibiz. İnşallah gerek kalmaz ama biz her türlü duruma hazırız’ dedi.

Talebe göre bölgeye gönderebiliriz
Bölgenin kış şartları nedeni ile soğuk olduğunu ve ellerinde kışlık battaniye ve kış şartlarına uygun çadırlarının olduğunu dile getiren Başkan Aydın son olarak şunları söyledi: ‘Bölgede kış koşulları mevcut ve biz her iklim koşulundu meydana gelebilecek afetler için hazırız. Bölgede mevsim kış olduğu için battaniyelerimiz, kışlık battaniyemiz yatak ve buna uygun çadırlarımız mevcut. İnşallah bunlara gerek duymayız. Bir ihtiyaç duyulması halinde bunlar stoklarımızda mevcut. Her türlü talimat sonrasında bunları bölgeye sevk edebiliriz.’
Öte yandan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına bağlı Türkiye genelindeki 25 bölgesel Afet Lojistik Deposu Elazığ’da yaşanan 6.5 büyüklüğündeki depremin ardından teyakkuz haline geçti. Yakın şehirlerden başlamak üzere afet bölgesine sevkiyatlar yapılmaya başlandı. Düzce Bölgesel afet lojistik deposu da bu kapsamda teyakkuz haline geçti.

DÜZCE

25 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:37
  • GÜNEŞ 08:05
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  • İKİNDİ 15:46
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  • YATSI 19:32
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