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Polisten kaçarken kaza yaptı, kız arkadaşı feryat etti

DHA

DÜZCE'de, tabanca ile havaya ateş eden otomobilin sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışınca durağa çarptı. Yaralanan sürücünün kız arkadaşı Eda P., sağlık ekibinin kendisine müdahalede bulunduğu sırada, "Beni bırakın, ona bakın. Ben onsuz yaşayamam" diye feryat etti.
Olay, gece saatlerinde Düzce Kazukoğlu köyü sapağında meydana geldi. Polis, otomobilde bulunan kişinin tabanca ile ateş ettiği ihbarı üzerine harekete geçti. Otomobil, Kalıcı Konutlar bağlantı yolunda görülerek durdurulmak istendi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü İsmail E. kaçmaya başladı. İsmail E. otomobilin hakimiyetini kaybederek otobüs durağına çarparak devrildi. Sürücü İsmail E. ve yanında bulunan kız arkadaşı Eda P. yaralandı. Yaralılar çevredekiler tarafından otomobilden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Eda P. bu sırada, "Beni bırakın, ona bakın. Ben onsuz yaşayamam" diye feryat etti. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından İsmail E. ve Eda P., Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, tabancaya el koyarken, sürücünün yakınları ise olay yerine gelerek, otomobilin içine bakmaya çalıştı. Polis ekipleri, sürücünün yakınlarına engel oldu. Polise mukavemette bulunan bir kişi ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DÜZCE

25 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:37
  • GÜNEŞ 08:05
  • ÖĞLE 13:12
  • İKİNDİ 15:46
  • AKŞAM 18:10
  • YATSI 19:32
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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