Düzce'de yolcu minibüsü yandı, 15 kişi son anda kurtuldu

– Düzce TEM otoyolu Gölyaka sapağı mevkisinde içerisinde 14 yolcunun bulunduğu minibüs bir anda yanmaya başladı. Yanan minibüsteki yolcular şoförün aracı tahliye etmesi ile kurtuldu.

Yangın sabaha karşı Düzce TEM otoyolu Gölyaka sapağı mevkisinde meydana geldi. İstanbul’dan Ankara istikametine gitmekte olan Hanifi Akbulut idaresindeki 34 LNS 272 plakalı minibüsün lastiği patladı. Patlama sonrasında bir anda yanmaya başladı. Yangını görün sürücü hemen minibüs içindeki yolcuları tahliye etti ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye araçları yangını kontrol altına alarak kısa sürüde söndürdü. Yangın nedeniyle araç hurda yığını haline gelirken yolcular başka bir araçla Düzce Şehirlerarası Otobüs Terminaline götürüldü. Araçta bulunan yolcuların İstanbul’dan Ankara düğün için gittikleri öğrenildi.

Yangınla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

DÜZCE 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:37

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