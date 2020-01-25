İki oto kirala firmasına 19 bin lira ceza kesildi

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte bulunan oto kiralama işi yapan iş yerlerini denetledi. Yapılan denetlemelerde 58 firma kontrol edilirken, 2 firmaya rekor ceza yazıldı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yaptıkları denetimlerde oto kiralama işi yapan 58 araç kiralama firmasını denetledi. Denetlemelerde KABİS sistemine otomobil ve kiralayan bilgisi girmeyen iki firmaya toplamda 19 bin 28 lira idari para cezası uygulandı.

DÜZCE 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:37

GÜNEŞ 08:05

ÖĞLE 13:12

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:10

YATSI 19:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.