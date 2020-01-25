Düzce’de 2019 yılında 7 bin 218 konut satıldı

– Düzce’de 2019 yılında 7 bin 218 konut satış sonucu el değiştirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, 2019 yılında Düzce ilinde 7 bin 218 konut satış sonucu el değiştirdi. Düzce’de konut satış sonucu sahip olanların cinsiyetine göre bakıldığında 4 bin 162 erkekler, 2 bin 518 kadınlar ve 88 konutu erkekler ve kadınlar tarafından ortaklaşa alındı.

DÜZCE 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:37

GÜNEŞ 08:05

ÖĞLE 13:12

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:10

YATSI 19:32

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