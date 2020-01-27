Düzce eski Belediye Başkanı Bayram’ın acı günü

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Düzce eski Belediye Başkanı İsmail Bayram’ın ağabeyi Cengiz Bayram vefat etti. Merkez Büyük Cami’de kılınan cenaze namazının ardından abi Cengiz Bayram son yolculuğuna uğurlandı.

Düzce eski Belediye Başkanı İsmail Bayram’ın ağabeyi, Okan ve Umut Bayram’ın babaları Cengiz Bayram vefat etti. Cengiz Bayram’ın cenaze namazı merkez büyük camide kılındı. cenaze namazının ardından şehir mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye Ankara Valisi Vasip Şahin, Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce eski Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Bayram ailesi, sevenleri katıldı. Cenaze sonrası İsmail Bayram taziyeleri kabul etti.

DÜZCE 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:36

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