Düzce TSO’dan deprem bölgesine 1 tır su Düzce TSO Başkanı Şahin: “Bu acıyı en iyi biz biliriz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Düzce TSO’dan deprem bölgesine 1 tır su Düzce TSO Başkanı Şahin: “Bu acıyı en iyi biz biliriz”

İHA

– Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremlerin yaraları sarılmaya devam ediyor. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından deprem sonrasında oluşan acil ihtiyaçlardan olan su için kolları sıvadı ve bir tır dolusu su bölgeye gönderildi.

Düzce TSO’dan deprem bölgesine 1 tır su Düzce TSO Başkanı Şahin: “Bu acıyı en iyi biz biliriz”

– Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremlerin yaraları sarılmaya devam ediyor. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından deprem sonrasında oluşan acil ihtiyaçlardan olan su için kolları sıvadı ve bir tır dolusu su bölgeye gönderildi.
17 Ağustos ve 12 Kasım 1999’da iki büyük depremi yaşamış olan Düzce’de, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yardım kampanyası başlatıldı. Oda koordinasyonunda; katkı vermek isteyenlerin yapacağı yardım malzemeleri ısıtıcı (elektriklitüplü), kullanılmamış giysi, kuru gıda ve çocuk bezi olarak belirlendi. Bölgenin en temel ihtiyaçlarından biri olan su içinde harekete geçen Ticaret ve Sanayi Odası ilk etapta bugün bölgeye bir tır dolusu içme suyu gönderildi.

“Bu acıyı en iyi biz biliriz”
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, bir tır dolusu içme suyu gönderdiklerini yarında gıda, battaniye, ısıtıcı tırının yola çıkacağını belirterek “Elazığ ve Malatya’da yaşanan deprem felaketi nedeniyle çatı kuruluşumuz olan Türkiye Odalar Borsalar Birliği’nin, AFAD koordinasyonunda başlatmış olduğu yardım kampanyasına Düzce Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri olarak ta katkı vermek istedik. Elazığ ve Malatyalı hemşehrilerimizi en iyi biz anlarız. 1999 yılında yaşadığımız iki büyük deprem felaketinde çok büyük kayıplar verdik. Şimdi Elazığ ve Malatya’daki hemşehrilerimizin yanında olmak bizim için çok önemli. Bu gün Asya Su firmasının sahibi Yunus Emre Gülay’de önemli katkısı ile ilk tırımızı yola çıkarıyoruz. Depremzede kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Devletimizle birlikte her zaman yanlarındayız. Bugün su gönderiyoruz, yarında gıda, erzak, çocuk bezi, ısıtıcı, battaniye, giysi ve ayakkabıdan oluşan ikinci tırımızı göndereceğiz. Koordinasyon merkezinin talebine göre su göndermeye devam edeceğiz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından yüklenen sular deprem bölgesine yola çıktı.

DÜZCE

27 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:36
  • GÜNEŞ 08:04
  • ÖĞLE 13:13
  • İKİNDİ 15:48
  • AKŞAM 18:12
  • YATSI 19:35
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düzce’den uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandılar
YEREL HABERLER Düzce’den uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandılar
Düzce eski Belediye Başkanı Bayram’ın acı günü
YEREL HABERLER Düzce eski Belediye Başkanı Bayram’ın acı günü
Düzce’den depremzedelere yardımlar devam ediyor
YEREL HABERLER Düzce’den depremzedelere yardımlar devam ediyor
Baca ve ızgara yükseltme hızla devam ediyor
YEREL HABERLER Baca ve ızgara yükseltme hızla devam ediyor
Düzce Üniversitesi’nden Elazığ’a yardım eli
YEREL HABERLER Düzce Üniversitesi’nden Elazığ’a yardım eli
Park halindeki otomobil yandı
YEREL HABERLER Park halindeki otomobil yandı
Hem trafik ekipleri hem asayiş ekipleri kuş uçurtmuyor
YEREL HABERLER Hem trafik ekipleri hem asayiş ekipleri kuş ...
Düzce TSO deprem bölgesi için destek kampanyası başlattı
YEREL HABERLER Düzce TSO deprem bölgesi için destek kampanyası ...
Akçakoca Belediyesinden Elazığ'a yardım kampanyası
YEREL HABERLER Akçakoca Belediyesinden Elazığ'a yardım kampanyası
Yeşilay'da genel kurul yapıldı
YEREL HABERLER Yeşilay'da genel kurul yapıldı
6 yaşındaki Muhammet depremzedeler için giydiği montu gönderdi Elazığ’daki depremzedeler için Düzceliler yardım kampanyası başlattı
YEREL HABERLER 6 yaşındaki Muhammet depremzedeler için giydiği montu ...
Lastiği patlayan minibüs, alev alıp yandı
YEREL HABERLER Lastiği patlayan minibüs, alev alıp yandı
Düzce’de 2019 yılında 7 bin 218 konut satıldı
YEREL HABERLER Düzce’de 2019 yılında 7 bin 218 konut satıldı
Polis drift yapan sürücüyü affetmedi
YEREL HABERLER Polis drift yapan sürücüyü affetmedi
İki oto kirala firmasına 19 bin lira ceza kesildi
YEREL HABERLER İki oto kirala firmasına 19 bin lira ceza kesildi
Deprem bölgesine yardımlar sürüyor
YEREL HABERLER Deprem bölgesine yardımlar sürüyor
Düzce'de yolcu minibüsü yandı, 15 kişi son anda kurtuldu
YEREL HABERLER Düzce'de yolcu minibüsü yandı, 15 kişi son anda ...
Kereste atölyesinde yağın çıktı
YEREL HABERLER Kereste atölyesinde yağın çıktı
Polisten kaçarken kaza yaptı, kız arkadaşı feryat etti
YEREL HABERLER Polisten kaçarken kaza yaptı, kız arkadaşı feryat ...
Düzce Kızılay’dan bölgeye 2 araç
YEREL HABERLER Düzce Kızılay’dan bölgeye 2 araç
Depremin ardından UMKE ekipleri görev başı yaptı Evlerinden gelen UMKE ekipleri, deprem bölgesine gitti
YEREL HABERLER Depremin ardından UMKE ekipleri görev başı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X