– Düzce’de meydana gelen kazada yolda dönmeye çalışan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek özel bir hastanenin merdivenlerini aşarak, merdiven boşluğuna girdi. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Düzce merkezde Kültür Mahallesi Ömer Seyfettin Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; K.A.’nın kullandığı 81 EK 136 plakalı otomobili Mehmet Akif Caddesi’nde seyreden K.A. Kültür Mahallesi Ömer Seyfettin Sokak’ta bulunan özel hastanenin önünden dönmek istedi. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü direksiyonu toparlayamayınca önce kaldırıma çıktı, ardından özel hastanenin merdivenlerini ve korkulukları da aşarak merdiven boşluğuna girdi. Kaza anında hastane önünde kimsenin olmaması faciayı önledi.

Kazada ölen ve yaralanan olmazken kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralara takılan görüntülerde otomobil dönüş yapıyor ardından kaldırıma çıkıp merdiven boşluğuna düşüyor. Özel hastanenin yanında bulunan esnaflar ise hemen kaza yapan sürücünün ve otomobilde bulunan yolcuların yardımına yetişti. Otomobilden önce arka koltukta oturan bayan ve çocuklar ardından da kazanın şokunu atlatan sürücü çıkartıldı.

DÜZCE 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:35

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