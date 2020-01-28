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Düzce Üniversitesi iş birliği protokolü imzalandı

İHA

Düzce Teknopark, Ankara Üniversitesi Teknokent ile çeşitli çalışma konularını kapsayan iş birliği protokolü imzaladı.

Düzce Üniversitesi iş birliği protokolü imzalandı

Düzce Teknopark, Ankara Üniversitesi Teknokent ile çeşitli çalışma konularını kapsayan iş birliği protokolü imzaladı.
İş birliği protokolünü Düzce Teknopark adına Düzce Üniversitesi Rektörü ve Düzce Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Ankara Üniversitesi Teknokent adına ise Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş imzaladı. Protokol; iş birliğinin ve bilgi paylaşımının artmasını, bölgelerinden gelen taleplerin karşılanmasında ihtiyaç halinde tarafların birbirine destek olmalarını, saha ziyaretlerini (firma, akademisyen), geçici personel ağırlamayı ve personel eşleştirme yöntemleriyle karşılıklı iletişim içerisinde faaliyetler yürütmeyi kapsıyor.
Protokol; uzmanlık alanlarına göre taraflar arasında karşılaştırma (benchmarking) yapılabilmesine ve örnek uygulamaların yerinde incelenebilmesine olanak sağlıyor. Mevcut proje süreçleri ile ilgili bilgi paylaşımlarına imkan veren protokol; katma değerli hizmetler kapsamında kuluçka merkezi, eğitimler, heyetler vb. konularda yerinde inceleme, eğitim ve bilgilendirme hizmeti gibi birçok fayda sağlıyor.
İş birliği protokolü imza töreninde; Düzce Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi arasında ikili iş birliği imkanları da görüşülerek gelecek dönemlere ilişkin çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

DÜZCE

28 Ocak 2020 Salı

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