Kent parkta yangın

Düzce Belediyesi saha tespit personelleri sabah saatlerinde kentin belli noktalarında ihtiyaçları tespit ederek bunlara ilişkin rapor tutarken Orman İşletmesi ve Kusursuz Kafe’nin de bulunduğu Kent Park içinde içler acısı bir görüntü ile karşılaştı.

Düzce Belediyesi her müdürlük bünyesinde oluşturulan tespit ekipleri ile şehir merkezinde kullanım ömrünü tamamlayan, kırık eksik ya da ihtiyaç duyulan malzemelerin tespiti için inceleme yaparken sabah saatlerinde sahaya çıkan ekipler şehir merkezinde ailelerin, gençlerin uğrak mekanı olan Kent Park’ta yakılmış kameriye enkazı ile karşılaştı. Orman işletmesi ve Kusursuz Kafe’nin de yer aldığı Kent Park’ta tamamen doğal ahşaptan konumlandırılan piknik alanları, çocuk oyun alanları ve yürüyüş yollarında tahribat olduğunu da tepsi eden ekipler, Kusursuz Kafe arkasında bulunan piknik kameriyesinin yandığını fark etti. Tamamen kül olarak enkaza dönüşen kameriyeden kalanları toplayarak alanı temizleyen ekipler, ortak kullanım alanlarının korunması konusunda vatandaşlara büyük görevler düştüğünü belirterek “duyarsız vatandaşlarımızın dikkatsiz kullanımı ya da bazı kendini bilmez kimselerin bilerek ve isteyerek yaptığı bu eyleme karşı tüm vatandaşlarımızı uyarıyor, duyarlı olmaya davet ediyoruz. Şehir merkezinde bulunan ortak kullanım alanlarımızı korumak hepimizin görevidir. Burada bulunan kent mobilyalarının bakım ve onarımları düzenli olarak yapılmaktadır. Ancak belediyemiz sorumluluğu altında bulunan bu parkı korumak ve dikkatli kullanmak hepimizin sorumluluğundadır. Kameriyenin nasıl yandığı ya da yakıldığı hakkında araştırmamız sürerken bu konuda duyarlılık gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ederiz” şeklinde açıklamada bulundu.

DÜZCE 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:35

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