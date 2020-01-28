Düzce'de 24 kilo esrar ele geçirildi

Mavi Göl'ün hikayesi: Bilanço çok daha ağır olabilirdi

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- DÜZCE'de polisin operasyonu ile 24 kilo esrar ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, K.B.'nin İstanbul'a uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Otomobil TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde durduruldu. K.B. ve araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 24 kilo esrar ele geçirildi. 3 kişi emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. K.B. tutuklanırken, 2 kişi ise serbest bırakıldı.



DÜZCE 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:35

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