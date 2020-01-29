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(Özel) Mor ekmekten sonra mor hamurdan ürünler giderek yaygınlaşıyor Mor baklava, mor yaş pasta, mor ...

İHA

– Japonya'da vatandaşların zorunlu tüketimi olan Mor Ekmek, Türkiye'de de ilgi görmeye başladı. Düzce'de bir firma ekmeğin dışında Türkiye'de bir ilki yaparak mor yaş pasta, mor baklava, mor pide, mor kurabiye, mor pizza, mor lahmacun ve mor simit yapmaya başladı.

(Özel) Mor ekmekten sonra mor hamurdan ürünler giderek yaygınlaşıyor Mor baklava, mor yaş pasta, mor lahmacun ve pizza yoğun ilgi görüyor Şeker hastalarını sevindirecek haber

– Japonya’da vatandaşların zorunlu tüketimi olan Mor Ekmek, Türkiye’de de ilgi görmeye başladı. Düzce’de bir firma ekmeğin dışında Türkiye’de bir ilki yaparak mor yaş pasta, mor baklava, mor pide, mor kurabiye, mor pizza, mor lahmacun ve mor simit yapmaya başladı.

Japonya’da vatandaşların sağlıklı yaşam için vazgeçilmezlerinden olan mor ekmek, Türkiye’de de ilgi görmeye başladı. Düzce’de bir fırın mor ekmek başta olmak üzere, mor baklava, mor pasta, mor simit ve mordan farklı ürün çeşitleri üretimine başladı. Birçok hastalığa iyi geldiği belirlenen mor hamurdan elde edilen ürünler ise vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Mor hamurdan çok sayıda unlu mamul ürettiklerini belirten Düzceli fırın işletmecisi İbrahim Korkmaz, ürünlerin sahtelerinin olduğu konusunda vatandaşları uyararak dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.


Birçok hastalığa iyi geliyor
Böğürtlen, ekşi mor dut, yaban mersini, vişne, nar, patlıcan ve mor soğan kabuğundan elde edilen antosiyaninler ileri teknoloji yöntemlerle moleküler saflaştırma sonucunda una katılan son ürün haline getiriliyor. Morlu ürünler içerisinde barındırdığı mineraller, vücutta oluşturduğu onarıcı etki ile öne çıkıyor. Mor hamurdan yapılan ekmek, baklava ve diğer unlu mamuller kalp ve damar hastalıkları, yüksek tansiyon, kalp ve beyin damarı tıkanıklıklarına, böbrek yetmezliği, kol ve bacak uyuşmaları ile morarmaları, diz ve kalça eklem ağrıları ve erken yaşlanma ile başlayan unutkanlıklara karşı etkili olduğu yapılan araştırmalarda ortaya çıktı. Yapılan araştırmalar sonucunda ayrıca şeker hastaları için baklava, yaş pasta gibi besinlerde büyük risk oluştururken mordan yapılan ürünleri şeker hastalarının da rahatlıkla kullanabildiği ortaya çıktı.

Ekmekten sonra mor hamurla unlu mamuller üretildi
Yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkan sonuçlar altında üretilen morlu sebze ve meyvelerin karışımını Düzce’de bir ekmek fırını ürünlere dönüştürdü. Bütün Türkiye’de Mor ekmek üretimi yapılırken Düzce’de ekmek üretimi yapan fırın işletmecisi İbrahim Korkmaz, mor pasta, mor baklava, mor simit ve birçok mor ürünü üretmeye başladı. Firma özellikle şeker hastalarının tüketemediği baklava gibi tatlıları da mor Antosiyanin ile birleştirerek mor baklavada üretti. Ayrıca mor pasta üretimini de yapan firma şeker hastalarının yiyemediği yiyecekleri yaparak onlara büyük hizmet vermeye başladı.

"Mor ekmekten sonra mor simit ve mor lahmacun"
Firma sahibi İbrahim Korkmaz yaptığı açıklamada: “Mormiks Türkiye’de ilk defa Malatya’da fabrikası kuruldu ve bunun Karadeniz Bölge bayilerini Düzce’de ben aldım. Biz yenilikleri çok takip ettiğimiz için ilk önce Halk Sağlığı dediğimiz için bunu takip ettik. Çok faydalı olduğunu öğrenince bizde bunu Düzce’de halkımız ve Karadeniz bölgesi halkımıza ulaştırmak için bizde bunu yapmaya başladık. Bunun ekmeği yapılıyordu Malatya’da biz bunun tatlısını simitini pastasını şuanda unlu mamüller olarak tüm çeşitlerinin hepsini yapmaya başladık. Deneme aşamasındaydık. Bugün aşağı yukarı 1 haftadan beri mor baklavayı çıkartıyoruz. Güzelde bir sonuç aldık. Ekmek, baklava ve simit çıkartmaya devam ediyoruz. Prof. Dr. İhsan Kara’nın anlattıklarından yola çıkarak biz bunu aldık. Fabrikasını bunlar yaptılar. 1213 yıldır hocamız bununla ilgileniyor. Ekibi ile beraber bu keşfi onlar yaptılar. Biz onların söylediklerini söylüyoruz. 7 tane mor sebze ve meyveden bunu elde etmişler. Kurutup posasını çıkartarak, un yapıp bize ununu gönderiyorlar. Bizde bunun ununu bize söylemiş oldukları miktarları ile baklavada yüzde 10 ekmekte yüzde 6,5 Simitte yüzde 6,5 içerisine katılması gerektiğini ve bunların katıldığında insanlara faydasının çok fazla olduğunu söylüyor. Bizde bunu yapıyoruz ve bende bir şeker hastasıyım bende şu anda sadece mor ekmek tüketiyorum. Biz şu anda mordan baklava yaptık. Mor pasta yaptık. Mor kurabiye yaptık. Mor simit yapıyoruz. Mor pide, mor lahmacun ve mor pizza ile mor ekmek yapıyoruz" dedi.

"Baklava ve ekmeğe daha çok rağbet gösteriyorlar"
Üretilen hamurların tamamen doğal malzemeler ile yapıldığını anlatan gıda mühendisi Tülay Çakmakçı ise, “Aslında bizim halkımız genel olarak baklava ve ekmeğe daha çok rağbet gösteriyorlar. Meyve ve sebze açısından insanlarımız biraz meyve ve sebzelere biraz uzak. Bu nedenle bilim adamları da meyve ve sebzelerle ekmeği daha sağlıklı hale getirmeye çalışmışlar ve mormiks diye bir ürün elde etmişler. Bu mormiks nasıl yapılıyor. Mor ve kırmızı renkteki meyve ve sebzelerden ekşi mor dut, böğürtlen gibi sebzeleri saflaştırarak içlerindeki antosiyaninleri alıyorlar ve bunlardan bir miks elde ediyorlar. Bizde bu miski ekmekte baklavada pastada daha çok kullanarak çocuklarımız için daha sağlıklı olduğunu düşünüyoruz. Pastadır baklavadır ekmektir bunlara kullanıyoruz ve daha sağlıklı olduğunu görüyoruz. Mormiks ile yapılan ürünler daha sağlıklı diyebiliriz. İçinde mor renk kesinlikle gıda boyası değildir. Meyve ve sebzelerden gelen antosiyaninlerin renk pigmentleridir. Renk pigmentlerinden dolayı bu mor renk vardır. Bir gıda boyası değildir. O yüzden sağlıklı bir üründür. Mormikse bir ilaçtır diyemeyiz. Şeker hastaları diyabet hastaları şeker ürünlerini tüketemiyorlar. Bu nedenle biz bunları daha sağlıklı hale getirebilmek için biz bunlarda mormiks kullandık. İçinde meyve sebze var diyebiliriz. İnsanlarımız artık gönül rahatlığı ile morlu baklava ekmek pasta tüketebilirler" diye konuştu.

Sahte mor ürünler limonla tespit edilebiliyor
Ürünlerin sahte olup olmadığını vatandaşların kendileri evlerinde bile ölçebildiklerini dile getiren firma yöneticilerinden Ümit Dursun da, “Yeniliklere açık olan bir firmayız. Bu üründe bizim için önemli bir üründü. İnsan sağlığını ilgilendirdiği için firma olarak taşın altına elimizi koyduk. Ürünlerimizi sergilemeye başladık. Bu ürünlerimizi firmamızın satış noktalarından vatandaşlarımız ulaşabilirler. Ürünlerin muadilleri var. Sahteleri var piyasada taklitleri var. Lütfen buna çok dikkat etsinler. Kandırılmaya çok müsait bir ürün. Profesör İhsan Kara’nın bununla ilgili söylemiş olduğu ekmeği kestiğinizde Ekmeğe limon damlatıyoruz. Limonu damlattığımızda ürünün kırmızılaşması gerekiyor. Kırmızılaştığında ürünün gerçek olduğunu anlıyoruz. Ürünün rengi değişmez ise ürünün sahte olduğu ortaya çıkar. Biz sahte ürünler ile ilgili mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.

Mor hamurdan üretilen ürünler yoğun ilgi görüyor
Şeker hastası olduğunu belirten ve hastalığa yakalandığından beri tatlıyı ağız tadıyla yiyemediğini söyleyen Kemal Kaya; "Şeker hastasıyım. O nedenle baklavayı uzun süredir ya yiyemiyordum ya da insilün iğnesi yaraka 12 tane yiyebiliyordum. Ancak Mor hamurdan yapılan baklavadan gönül rahatlığıyla yiyebiliyorum. İlk keşfettiğimde 12 tane yedim. Şekerimin çıkmasını beklerken şekerim düştü. Artık baklava yerken korkmuyorum" dedi.
Mor hamurdan yapılan simit yiyen Hümeyra Durna ise; "sabahları kahvaltımızı mecburen simitle yada poğaçalarla yapıyoruz. Ancak sağlıklı olduğunu düşünmüyorduk. Mor simidi yedikten sonra kahvaltılarımın daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Böylesi daha güzel oldu. Babam da şeker hastası. Onun içinde mor baklava ve ekmek alacağım. Artık beyaz unla yapılan ekmeği soframızdan kaldırmayı düşünüyoruz"diye konuştu.
Mor ürünler Türkiye’de ekmek olarak üretilerek sağlıklı şekilde tüketilirken, Düzceli Fırıncının ürettiği birbirinden farklı mor unlu mamüller ise büyük ilgi görüyor. Özellikle şeker hastaları ve beyaz unlu mamulleri tüketmekten şikayetçi olan vatandaşlar, mor hamurdan üretilen başta simit, baklava olmak üzere bir çok mamule yoğun ilgi gösteriyor.

DÜZCE

29 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:35
  • GÜNEŞ 08:02
  • ÖĞLE 13:13
  • İKİNDİ 15:50
  • AKŞAM 18:14
  • YATSI 19:37
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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