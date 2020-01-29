İki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

– Düzce Akçakoca karayolu Osmanca sapağı mevkiinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Kaza ucuz atlatılırken 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza öğlen saatlerinde Düzce Akçakoca D655 Karayolu Osmanca Sapağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre akaryakıt istasyonundan çıkan otomobile, Akçakoca istikametine gitmekte olan başka bir otomobil çarparak karşı şeride geçti. Kaza ucuz atlatılırken, araçlarda bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

DÜZCE 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:35

GÜNEŞ 08:02

ÖĞLE 13:13

İKİNDİ 15:50

AKŞAM 18:14

YATSI 19:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.