Başkan Şahin pazarcı esnafının sorunlarını dinledi

Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, Kaynaşlı’da her Çarşamba günü kurulan Pazar yerini ziyaret ederek pazarcı esnafının sorunlarını dinledi.

Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Şahin, pazaryeri esnafını ziyaret ederek sorunlarını yerinde dinledi. Şahin açıklamasında “Pazar esnafımızı ziyaret ederek alışverişe gelen vatandaşlarımızla hasbihal ettik. Esnaflarımızın talepleri doğrultusunda pazar alanındaki ihtiyaçları zabıta hizmetlerimiz ile gidermeye çalışıyoruz. Tüm esnafımıza bereketli satışlar dilerim” dedi.

DÜZCE 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:35

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