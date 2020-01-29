Şifalısu'da şadırvan ve mescit çalışmaları başladı

Düzce Akçakoca karayolu üzerinde bulunan ve geçtiğimiz yıllarda Akçakoca Belediyesine devredilen Şifalı Su mesire alanına, hayırsever işadamı Burhan Özdemir tarafından yapılması planlanan şadırvanmescit çalışmaları başladı. Başkan Yanmaz, çalışmaların en kısa sürede içinde tamamlanacağını söyledi.

Düzce Akçakoca arasında 17. kilometrede bulunan Şifalı Su ve Orman İçi Dinlenme Yerine, Akçakocalı hayırsever işadamı tarafından şadırvanmescit yapımı çalışmaları başladı. Ağabeyi merhum İhsan Özdemir’in adını vereceği çift kubbeli şadırvan mescidin, Selçuklu Osmanlı mimarisinden esinlenerek yaptıracağı bildirildi.

Şifalısu’da başlatılan çalışmalarla ilgili kısa bir açıklama yapan Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz; "Şifalısu’da en büyük şikayet vatandaşların abdest alıp namaz kılacakları bir yerin olmamasıydı. Burhan Özdemir kardeşimizin girişimiyle şimdi bu sorunu çözüyoruz. Kimse merak etmesin, vatandaşlar Şifalısu’ya geldiklerinde sadece su ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayacak kahvaltı ve diğer ihtiyaçlarının tamamına cevap verecek bir konuma getireceğiz. Bahar ayları ile birlikte Şifalı Su yeni yüzüyle vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak“ ifadelerinde bulundu.

DÜZCE 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:35

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