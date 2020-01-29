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2 Şubatta devreye girecek DTSO’da S Plaka toplantısı yapıldı

İHA

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) 11. Meslek Grubu'nda yer alan öğrenci ve personel taşımacılığı, şehirlerarası yolcu taşımacılığı ve şehir içi yolcu taşımacılığı yapan üyeler ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri bir araya geldi.

2 Şubatta devreye girecek DTSO’da S Plaka toplantısı yapıldı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) 11. Meslek Grubu’nda yer alan öğrenci ve personel taşımacılığı, şehirlerarası yolcu taşımacılığı ve şehir içi yolcu taşımacılığı yapan üyeler ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri bir araya geldi.
Düzce Ticaret ve Sanayi Odasında yeni yayınlanan yönetmelikler ve gelen yükümlülüklerin 2 Şubat’ta devreye girecek olması ve ilgili üyelerin belgelendirmeler ile uygulanan cezai yaptırımlar konusunda yaşadıkları sıkıntıların çözüm yollarının aranması amacıyla toplantı düzenlendi.
Toplantıda konuşan DTSO Meclis Başkanı Ahmet Dertli, “Ulaştırma bakanlığının 08012018 tarihli resmi gazetede yayınlanan karayolu taşıma yönetmeliği kapsamında, bakanlığımızın ilgili bölge müdürlüğü tarafından verilen yolcu taşıma kapsamında D2, D4 belgeleri ve Düzce Belediyesi tarafından ihalesi yapılan S Plakalar ile ilgili olarak son zamanlarda yaşanan gelişmeler dolayısıyla gerçekleştirdiğimiz istişare toplantımıza katılımınız için teşekkür ederim. Ulaşım sektörü kamusal yaptırımların ve belgelendirmelerin en yoğun olduğu sektörlerden biri. Gerek araçlarımız, gerekse araçlarımızı kullanan şoför arkadaşlarımızın birçok belgeye sahip olması gerekiyor. D Yetki belgesi; Ticari amaçla otobüs ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. D2 Yetki belgesi; Belirli bir zaman tarifesine uymaksızın yolcu durumuna göre 'arızi' sefer düzenleyerek taşıma yapacaklara, Önceden gruplandırılmış yolcuları bir hareket noktasından alıp aynı hareket noktasına götürmek ve/veya getirmek suretiyle mekik sefer düzenleyerek taşıma yapacaklara verilir. D4 Bu Yönetmeliğe göre düzenlenecek D4 yetki belgesi talep edenlerin; İl içi taşımalarda; talep sahibinin merkezi adresinin bulunduğu ilin İl Trafik Komisyonundan alınacak D4 yetki belgesi düzenlenmesinin o ildeki mevcut arz/talep dengesi ve taşıma düzeni bakımından bir sakıncası olmadığına dair İl Trafik Komisyonu kararını Bakanlığa sunmaları. Yüz kilometreye kadar şehirlerarası taşımalarda; ilgili illerden alınacak, D4 yetki belgesi düzenlenmesinin o illerdeki mevcut arz/talep dengesi ve taşıma düzeni bakımından bir sakıncası olmadığına dair ilgili İl Trafik Komisyonu veya UKOME kararlarını bakanlığa sunması ve bakanlığa sunulacak kararlarda, düzenlenecek D4 yetki belgesi için kullandırılacak taşıma hatları ve taşıma güzergahları ile taşıt belgesine kaydedilecek taşıtların sayısı ve koltuk kapasitelerinin belirtilmesi, şarttır. Yine bu belgelere ek olarak 2016 yılı ocak ayında Düzce Belediyesi tarafından yapılan ihale ile zorunlu hale gelen S plaka Personel ve Öğrenci taşımacılığı yapan üyelerimiz için gerekli hale getirilmişti. Bugün bu belgeler, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Belediye diğer kamu kurumlarının yaptırımları ile yaşadığımız diğer sorunlar hakkında bu kurum temsilcilerinin katılımı ile istişare toplantımızı gerçekleştireceğiz. Sorunlarımızı dikkatle not alacağız. İlgili kurumlarla istişareler yaparak sorunlarımızın çözülmesi için mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.
İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Düzce Belediyesi ve üyelerin sorularının yanıtlandığı toplantı, soru cevap kısmının ardından sona erdi.

DÜZCE

29 Ocak 2020 Çarşamba

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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