Düzce’de depremin izleri silinecek

Düzce Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucunda şehir merkezinde bulunan hasarlı ve metruk binaların yıkımına devam edecek. Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında 20 yıl önce meydana gelen depremden kalan izler tamamen silinecek.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından kurulan Düzce metruk bina değerlendirme komisyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında Düzce Belediyesi, sorumluluğu altında bulunan alandaki metruk ve hasarlı binalar için rapor hazırladı. Hali hazırda bazılarında yaşamın da olduğu tespit edilen binalara ilişkin yapılan araştırmada komisyon üyelerince verilen karara istinaden Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu’nun girişimleri ile söz konusu binaların yıkımı için çalışma başlatıldı. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında hak sahiplerine tebligatlar gönderilirken sürecin hızlı işlemesi bakımından tebligatlardan kısa süre sonra yıkım işlemi gerçekleştiriliyor.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada son çalışmanın Fevzi Çakmak Mahallesinde yapıldığı belirtilerek, metruk binaların yıkılmasındaki amaç da kamuoyu ile paylaşıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından kurulmuş olan ‘Düzce Metruk Bina Değerlendirme Komisyonu’nda da alınmış karara dayanarak kurumumuz tarafından yıkım kararı alınmış bina sahiplerine tebligatlar gönderilmiştir. Tebliğimize istinaden Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan metruk bina yıkılmıştır. Tehlike arz eden ve görüntü kirliliğine neden olan, can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaların yıkım çalışmalarına Düzce Belediyesi tarafından devam edilecektir. Bu çalışma ile metruk binaların ortadan kaldırılması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.”

DÜZCE 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:34

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