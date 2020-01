Düzce siyasi parti başkanları bir araya geldi

Can Yaman terhis oldu

– Düzce’de her ay bir siyasi il başkanının ev sahipliğinde yapılan İl Başkanları toplantısında bu ay tarım konuşuldu.

Düzce’de her ay yapılan ve Türkiye’ye ye örnek model olan Siyasi Parti İl Başkanları Toplantısı Erguvan tesislerinde yapıldı. Düzce’deki bütün siyasi partilerin il başkanlarının katıldığı toplantıya her ay, Düzce’nin gündemine göre il müdürleri konuk olurken bu ay ki toplantının konuğu ise Düzce İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Necdet Çiçek konuk oldu. Düzce’de tarımın ve sorunlarının masaya yatırıldığı toplantıda İl Müdürü Necdet Çiçek siyasi parti il başkanlarına ve il başkan yardımcılarına müdürlüğün ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi.



“Biz deprem acılarını iyi biliriz”

Toplantıya ev sahipliği yapan Demokrat Parti İl Başkanı Mithat Ceylan, Düzce depremi sırasında yaşadıklarını anlatarak Elazığlıların yaşadığı çileyi iyi bildiklerini belirterek “1999 yılında Düzce’yi il yapma komisyonu kurduk. Arkadaşlarımız ile birlikte rahmetli Süleyman Demirel’den randevu alarak Ankara’ya gittik. Rahmetli Demirel bize toplantıda ‘Ben kendimi Düzceli olarak görüyorum. Siz burada misafir değil benim hemşerimsiniz. Ben size şeref sözü veriyorum. Düzce’nin il yapılması konusunda tüm gücüm ile mücadele edeceğim’ dedi. Biz görüşmeden çıktık Düzce’ye doğru yolda iken Düzce depremi meydana geldi. Bunu anlatırken şunu vurgulamak istiyorum. Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremden sonra bölgedeki kardeşlerimizin nasıl acılar çektiklerini en iyi biz anlarız. Allah ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Toplantımızın konuğu Tarım İl Müdürü. Bugün Düzce’de tarım ile ilgili sorunları konuşacağız. Birinci gündem maddemiz Amerikan beyaz kelebeği. Bunun ile ilgili nasıl çalışmalar yapılmalı bunları konuşacağız” dedi.

Ardından ise Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek, müdürlüğün çalışmaları hakkında bilgiler veren bir sunum yaptı.

DÜZCE 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:34

GÜNEŞ 08:01

ÖĞLE 13:13

İKİNDİ 15:51

AKŞAM 18:16

YATSI 19:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.