KOAH’ın en önemli nedeni sigara kullanımı

Doç. Dr. Ege Güleç Balbay, KOAH’ın mevsimsel bir hastalık olmadığını dile getiren Doç. Dr. Balbay, kışın alevlenebilen hastalık için her yıl grip aşısı olunmasını tavsiye etti.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ege Güleç Balbay, KOAH hastalığını kronik akciğeri tıkayıcı bir hastalık olarak tanımladı. Hastalığın, zararlı gaz ve partiküllerin mikrobik olmayan iltihaplar üreterek akciğerin genişleyip daralma fonksiyonunu bozduğunu belirten Balbay; hastalığın en önemli nedeninin sigara kullanımı olduğunu söyleyerek, metal, maden ve tekstil sektöründe çalışanlar ile kırsal kesimde bitkisel ve hayvansal yakıt yakanların da risk altında olduğunu ifade etti. Hava kirliliği ve pasif içiciliğin de hastalığa sebep olan etmenler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

KOAH’ın mevsimsel bir hastalık olmadığını dile getiren Doç. Dr. Balbay, kışın alevlenebilen hastalık için her yıl grip aşısı olunmasını tavsiye etti. Öksürük ve balgam şikayetlerinde gecikmeden hekime başvurulması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Ege Güleç Balbay, nefes darlığı aşamasına kadar beklemenin hastalığın ilerlemesine sebep olacağı uyarısında bulundu. Tam olarak tedavi edilemeyen KOAH hastalığının öksürük ve balgam aşamasında durdurulabileceği bilgisini paylaşan Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi, tedavi ile hastaların şikayetlerini azalttıklarını dillendirdi.

Her KOAH hastasının tedavisinin farklı olduğunu belirten Balbay, ilerleyici bir hastalık olan KOAH’ın önlemenin yolunun, kişiye zarar veren maruziyetlerin ortadan kaldırılmasından geçtiğini ifade etti. Astım ile KOAH’ın solunum testi ve kişinin öyküsü ile ayırt edilebildiğini söyleyen Doç. Dr. Ege Güleç Balbay, dinleyicilerden gelen soruları da yanıtladı.

