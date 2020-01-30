En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BOLU Dağı D-100 yolu geçişinde kar etkili olurken, TIR´ların yolda kalması nedeniyle Ankara istikameti ulaşıma kapandı.

Bolu Dağı´nın D-100 yolu geçişinde kar etkili oluyor. Bolu Dağı Karanlıkdere ve Bakacak mevkiinde aşırı kar yağışı nedeniyle TIR´lar yolda kaldı. TIR´lar yolda kalması nedeniyle yol karla kaplanınca, diğer araçların da yolda ilerlemesi imkansız hale geldi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, Kaynaşlı mevkiinde Ankara istikametine araç geçişine izin vermedi. Polis ekipleri araçları geri döndürerek, sürücülerin TEM yolu Bolu Dağı geçişini kullanmalarını istedi. Yolu ulaşıma açmak için çalışmalar devam ediyor.



DÜZCE 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:34

GÜNEŞ 08:01

ÖĞLE 13:13

İKİNDİ 15:51

AKŞAM 18:16

YATSI 19:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.