Bolu Dağı yoğun kar nedeniyle trafiğe kapatıldı

D100 Karayolu Bolu Dağı kesimi yoğun kar nedeniyle trafiğe kapatıldı. Araçlar TEM Otoyolu’na yönlendiriliyor.

Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından olan Bolu Dağı’nda yoğun kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle trafik D100 karayolu Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Araç trafiği Kaynaşlı TEM otoyolu gişelerden itibaren TEM otoyoluna veriliyor. Bolu Dağı’nı kullanan bazı sürücüler ise yukarı kesimlerde yoldan geriye dönmek zorunda kaldı.

Bolu Dağı’nda geriye dönmek zorunda kalan sürücüler, yolun kapalı olduğunu belirterek Bolu ve Ankara’ya gitmek için TEM Otoyolunu kullanacaklarını söyledi. Bolu Dağı’nı kullanacak sürücüleri yetkililer, sürücülere trafik kurallarına uymaları uyarısında bulunuyor.

DÜZCE 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:34

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