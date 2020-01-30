Takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

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DÜZCE'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde D-100 yolu Doğanlı köyü mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Taner Çiçek yönetimindeki 81 BD 087 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Ters dönen otomobilin sürücüsü Taner Çiçek ile araçta bulunan Alim Baş ve Mahmut Yavuz yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılan yaralılar tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



DÜZCE 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:34

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