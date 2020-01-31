Kar nedeniyle kapanan Bolu Dağı trafiğe açıldı

– Akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanan Bolu Dağı trafik ekipleri ve karayolları ekiplerinin yoğun çalışması ile yeniden trafiğe açıldı.

Akşam saatlerinden itibaren Bolu Dağını etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamlar yaşanmıştı. Kar yağışını artması ile birlikte yolda biriken kar nedeniyle ise saat 19.00’dan sonra yolda kamyon ve tırların kalması nedeniyle Bolu Dağı Ankara şeridi tamamen trafiğe kapanmış, Bolu Dağı’nı kullanan sürücüler ise Kaynaşlı gişelerden TEM Otoyoluna yönlendirilmişti.

Karayolları ve trafik ekiplerinin yoğun çalışması ile yolda biriken karlar temizlendi. Ardından yolda kalan tır ve kamyonlar yoldan çekildi ve araç trafiğine kapatılan Bolu Dağı Ankara şeridi yeniden trafiğe açıldı.

DÜZCE 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:34

GÜNEŞ 08:01

ÖĞLE 13:13

İKİNDİ 15:51

AKŞAM 18:16

YATSI 19:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.