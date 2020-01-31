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TEM Otoyolunda bariyerlere çarpan otobüs yoldan çıktı 7 kişi yaralandı

İHA

TEM Otoyolunda bariyerlere çarpan otobüs yoldan çıktı 7 kişi yaralandı

–TEM Otoyolu Düzce Otogar çıkışı mevkiinde sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında otobüs öncü refüjdeki bariyerlere çarptı ardından yol kenarındaki bariyerleri aşıp yoldan çıktı. Trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Kaza TEM otoyolu Düzce otogar çıkışı mevkiinde sabaha karşı meydana geldi. Alınan bilgilere göre İstanbul’dan Ankara istikametine gitmekte olan Adem Yazarkan idaresinde ki 59 ET 508 plakalı yolcu otobüsü şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje girerek çelik bariyerlere çarptı. Kontrolden çıkan otobüs ardından yolun sağındaki bariyeri de aşarak yoldan çıkarak durdu. Otobüsün yoldan çıktığı sıralarda araç olmaması olası bir faciayı önledi.
Kazada otobüste bulunan şoför Adem Yazarkan ile birlikte Raziye B., Mehmet U., Zeynep Ç., Ayşe Ç., Mürüvvet T. ve Öznur I. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekiplerinin yapmasının ardından Düzce’de ki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenirken, Ankara’ya gitmekte olan yolcular başka bir otobüse aktarılarak yollarına devam ettiler. Trafik kazası nedeniyle TEM otoyolu Ankara istikametine trafik bir süre tek şeritten verilirken, otobüsün kaldırılmasıyla yol normale döndü.
Otobüste bulunan kazadan yara almadan kurtulan yolcular ise uyuduklarını otobüsün sarsıntısı ile uyandıklarını ifade ettiler.

DÜZCE

30 Ocak 2020 Perşembe

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