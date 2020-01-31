Bolu Dağı kar yağışı sonrası havadan görüntülendi Bolu Dağı’nın eşsiz manzarası büyüledi

Türkiye’nin en önemli kara yolu geçiş noktalarından birisi olan Bolu Dağı, etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünürken, eşsiz manzarası drone ile görüntülendi.

İstanbul ile Ankara gibi iki metropol şehrin ortasında bulunan ve eşsiz manzaraya sahip Bolu Dağı, kar yağışının ardından beyaza büründü. Sabah saatlerinde etkisini azaltan kar yağışının ardından bembeyaz örtü ile kaplanan Bolu Dağı kartpostallık eşsiz manzarası havadan görüntülendi. Bölgede kar yağışı, gece D100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişi ile Topuk Yaylası, Çamlıpınar Göleti gibi yüksek kesimlerinde etkili oldu. Drone ile görüntülenen Bolu Dağı’nın eşsiz manzarası kar yağışı ile ortaya çıkarken, yer yer kar yağışının da devam ettiği görüldü. Beyaz ve yeşilin buluşması kartpostallık görüntüler oluşturdu.



DÜZCE 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:34

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