DTSO’da söz üyemizde programı gerçekleştirildi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın (DTSO) yeni uygulamalarından biri olan ‘Söz Üyemizde’ etkinliklerinin ikincisi gerçekleştirildi.

“Söz üyede” etkinliği Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda gerçekleşti. Toplantının açılış konuşmasını yapan DTSO Meclis Başkanı Ahmet Dertli, oda işleyiş ve çalışmalarını üyelerin de görebilmesi ve üyelerin yönetime katılması amacıyla düzenlenen bu organizasyonların kıymetli olduğunu işaret ederek, katılımcılardan söz alarak odanın gelişimine katkı sağlayabilecek fikirlerini beyan etmelerini rica etti.



Başkan Yardımcısı Ülken çalışmaları anlattı

DTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ümit Ülgen, 2018 Nisan ayı itibariyle Meclis ve Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilen reformlar ve gerçekleşen icraatlar hakkında katılımcılara bilgiler aktardı. Ümit Ülgen, oda bünyesinde kurulan proje ofisinin geliştirdiği ve sürdürdüğü projeler, odanın fiziki mekan değişimi, dijital oda olma yolunda atılan adımlar gibi önemli değişimler hakkında bilgiler aktarırken, ÜniversiteSanayi İşbirliği çalışmaları hakkında odanın attığı adımlar, proje okulu, TOBB İlkokulu ve diğer eğitim kanallarına yapılan yatırımlar konusunda da katılımcıları bilgilendirdi.

Toplantıda ev sahibi olarak konuşan DTSO Meclis Üyesi Hasan Arslan, söz üyemizde etkinliğinin sinerji oluşması için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, katılımcılardan sektörlerinde yaşadıkları sorunları anlatmalarını ve toplantı içerisinde ortak çözüm yollarının aranabileceğini ifade etti. Toplantı, katılımcıların soru ve önerilerini aktarmalarının ardından sona erdi.

DÜZCE 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:34

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