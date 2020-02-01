Sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü

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DÜZCE´de, evinde yalnız yaşayan Sevim Kazan (75), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Akpınar Mahallesi 3540 Sokak´ta meydana geldi. Tek katlı evinde yalnız yaşayan Sevim Kazan´dan haber alamayan torunu eve geldi. Eve girdiğinde babaannesinin cansız bedeniyle karşılaşan torunu durumu 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Sevim Kazan´ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede Kazan´ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Kazan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu´na gönderilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DÜZCE 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:34

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