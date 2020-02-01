Vali halkla buluşacak

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Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı rutin Halk Günü toplantılarını sürdürüyor.

Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı tarafından başlatılan halk günü toplantıları devam ediyor. Vali Dağlı, 4 Şubat Salı günü saat 14.00’da Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda vatandaşlar ile bir araya gelerek onların sorunlarını dinleyecek. Toplantıda kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de hazır bulunacak.

Toplantıya katılmak isteyenlerin isim ve iletişim bilgilerini en geç 3 Şubat 2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüğüne kayıt ettirmeleri gerekiyor.

DÜZCE 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:34

GÜNEŞ 08:01

ÖĞLE 13:13

İKİNDİ 15:51

AKŞAM 18:16

YATSI 19:38

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