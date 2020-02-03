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45 Yaşındaki adamı komşuları kanlar içindeki cesedini buldular Evinin önünde kanlar içinde bulunan ...

İHA

45 Yaşındaki adamı komşuları kanlar içindeki cesedini buldular Evinin önünde kanlar içinde bulunan adamın güvenlik kamerası harddiskini dereden itfaiye çıkarttı

– Düzce’de hurdacılık ve oto yedek parça işi yapan 45 yaşındaki Mehmet Karahan, evinin önündeki işyerinde komşuları tarafından kanlar içinde yerde yatarken bulundu. Cinayetten şüphelenen polis ekipleri çevre incelemesi sırasında güvenlik kamerası harddiskini ölen adamın evinin önünden geçen derenin içinde buldu. Harddiski dereden vinç yardımıyla dereye inen itfaiye eri çıkarttı.
Olay; gece saatlerinde Merkeze bağlı Karahacımusa Mahallesi 1363. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hurdacılık ve oto 2. El yedek parça işi yaptığı öğrenilen Mehmet Karahan(45), evinin önünde komşuları tarafından kanlar içerisinde bulundu. 45 yaşındaki Mehmet Karahan’ı kanlar içerisinde gören komşuları durumu hemen 112 Sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede 45 yaşındaki Mehmet Karahan’ın hayatını kaybettiğini belirlediler.
Polis ekipleri cinayet şüphesiyle çevrede inceleme yaparken Karahan2ın evinin ve işyerinin önünden geçen dere içinde nesne fark ettiler. Güvenlik kamerları harddiski olduğundan şüphelendikleri lutuyu çıkartmak için Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istediler. Olay yerine gelen itfaiye Müdürlüğü ekipleri, vinç yardımıyla dereye inerken, dere içindeki kutuyu çıkarttı. Kutunun güvenlik kamerası harddiski olduğunu anlayan ekipler harddiski incelemek üzere Emniyet Müdürlüğüne götürdüler.
Cumhuriyet Savcısının da incelediği Mehmet Karahan’a ait ceset adli tıp kurumuna götürülmek üzere cenaze aracına konuldu. Eşinin ölüm haberini alan Fatma Karahan fenalık geçirerek ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesine götürüldü
Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla polis ölümle ilgili soruşturma başlattı.

DÜZCE

30 Ocak 2020 Perşembe

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