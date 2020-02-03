Düzceli Bilardocu Japonya’da 3. oldu

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Japonya’nın Tokyo şehrinde düzenlenen 3 Bant Bilardo Tokyo Uluslararası Turnuvasında Düzceli bilardocu Emrullah Başeğmez üçüncü oldu.

3 Bant Bilardo milli sporcusu Emrullah Başeğmez, Japonya’nın Tokyo şehrinde düzenlenen Tokyo 3 Bant Bilardo Uluslararası Turnuvasında üçüncü olarak büyük başarıya imza attı. 64 sporcunun mücadele ettiği turnuvada Türkiye adına yarışan Düzceli bilardocu Emrullah Başeğmez yarı finalde rakibine 3029 yenilerek turnuvayı üçüncü tamamladı ve bronz madalya kazandı.

Başeğmez, “Bu yıl 27.si düzenlenen Tokyo 3 Bant Bilardo Uluslararası Turnuvasında Avrupa kıtasından davet edilen tek sporcuyum. Bu zorlu turnuvada üçüncü olup ülkemi en iyi şekilde temsil ettiğim için gururluyum” dedi.

DÜZCE 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:31

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