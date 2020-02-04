Ruandalı öğrenciler buluşması ile Düzce Üniversitesi önemli misyon edindi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ruandalı öğrenciler buluşması ile Düzce Üniversitesi önemli misyon edindi

İHA

Türkiye'deki Ruandalı Öğrenciler Buluşmasına ev sahipliği yapan Düzce Üniversitesi, 4 gün süresince düzenlediği etkinliklerle ülkemizin uluslararası öğrenci hareketliliği alanında önemli bir misyon üstlendi.

Ruandalı öğrenciler buluşması ile Düzce Üniversitesi önemli misyon edindi

Türkiye’deki Ruandalı Öğrenciler Buluşmasına ev sahipliği yapan Düzce Üniversitesi, 4 gün süresince düzenlediği etkinliklerle ülkemizin uluslararası öğrenci hareketliliği alanında önemli bir misyon üstlendi.
Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’ın katılımıyla Ruandalı öğrencilerin ülkelerine özgü yöresel yemeklerin tanıtımını yaptığı kültürel programla başlayan “Türkiye’deki Ruandalı Öğrenciler Buluşması” birçok etkinliğe sahne oldu.
Ruanda’nın Türkiye Büyükelçisi Williams Nkurunziza’nın da katıldığı etkinliklerin ilk gününde Ruanda kültüründe önemli bir yer edinen ve Umuganda olarak bilinen temizlik etkinliği gerçekleştirildi. Düzce Üniversitesi’nin de “Temiz ÜniversiteTemiz Düzce” adıyla Ruanda’dan esinlenerek hayata geçirdiği etkinlikte konuk Ruandalı öğrenciler ve Düzce Üniversitesi mensupları temiz ve yeşil bir gelecek için farkındalık oluşturdu. Fidan dikimi de gerçekleştirerek geleceğe iz bırakılan etkinliklerin ilk günü, Halı Saha Futbol Turnuvası ve balonun ardından sona erdi.

Programın 2. günü, açılış konuşmaları ile başladı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Ruanda Büyükelçisini ve ülkemizde öğrenim gören Ruandalı öğrencileri Düzce Üniversitesi’nde ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirdi. İnsanların hayatında olduğu gibi ülkelerin de hayatında bazı zorluklar ve acılar olduğunu söyleyen Genç, Ruanda halkının yaşadığı zorlukların üzüntü verici olduğunu, ancak bunları geride bıraktıklarını belirterek gelecek için daha çok çalışmaları gerektiğini vurguladı.
Ruanda Büyükelçisi Williams Nkurunziza, Rektör Nigar Demircan Çakar’a ve Düzce Üniversitesi Yönetimine göstermiş olduğu ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti. Tatil olmasına rağmen Düzce Üniversitesi’nin tüm birimleri ile birlikte çalışmasını sürdürdüğünü görmekten dolayı mutlu olduğunu belirten Büyükelçi, Düzce Üniversitesi ile birlikte ortak program yapmaktan dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirerek Üniversite yetkililerine teşekkür etti.
Başarılı öğrencilere teşekkür belgesi ve plaket takdimi ile devam eden programda, Ruandalı öğrencilerin hazırlayıp sunduğu ülkenin geleneksel elbiseleri ile yerel dans figürleri gösterisi sergilendi. Düzenlenen oturumlarda ise Ruanda’nın geleceği hakkında öğrenciler fikir ve önerilerini katılımcılarla paylaştı.
Sonrasında ise Ruanda Büyükelçisi Nkurunziza, Rektör Yardımcısı Genç ve beraberindeki heyet, Konuralp Müzesi’ni ziyaret ederek burada yer alan tarihi eserleri inceledi. Müze ziyaretinden sonra Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi’ne geçen konuklar, Merkezde Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Doç. Dr. Uğur Hasırcı ve GETAT çalışanları tarafından Düzce Üniversitesi’nin üretmiş olduğu ürünler ve uyguladığı geleneksel tıp yöntemleri hakkında bilgilendirildi. Ruanda Büyükelçisi GETAT Merkezinde koluna hacamat yaptırarak GTT uygulamasını deneyimledi.

“Ruanda Tarihindeki Kahramanları Anma Programı” ve sonrasında Ruanda Dış İşleri Heyetinin konuşmalarıyla devam eden programın ikinci günü, soykırım sonrasında Ruanda toplumunun başarı hikayesinin işlendiği The 600 (600’ler) film gösterimiyle sona erdi.
Programın 3. günü, Büyükelçi Nkurunziza’nın lisansüstü eğitim gören Ruandalı öğrenciler ile buluşmasıyla başladı. Daha sonra konuk heyet Düzce’nin turistik ilçesi Akçakoca’yı ziyaret etti. Ziyarette Ruandalı öğrenciler, Akçakoca Belediye Başkanı Mehmet Okan Yanmaz ile bir araya geldi. Akçakoca gezisinin ardından Düzce’nin bir diğer ilçesi Gölyaka’yı ziyaret eden Ruandalı öğrenciler, Efteni Gölü’nün muhteşem doğasında zaman geçirdi. Son olarak Gölyaka Belediyesi’ni ziyaret eden konuk öğrencileri, Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan karşıladı. Ruandalı öğrencileri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ile getiren Yakup Demircan öğrencilere başarılar diledi. Program, akşam yemeği ile sona erdi.
Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen “Türkiye’deki Ruandalı Öğrenciler Buluşması”, uluslararası kültürel etkileşime, barışa, kardeşliğe ve güzel dostluklara vesile oldu.

DÜZCE

04 Şubat 2020 Salı

  • İMSAK 06:30
  • GÜNEŞ 07:57
  • ÖĞLE 13:14
  • İKİNDİ 15:56
  • AKŞAM 18:22
  • YATSI 19:43
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aşırı yağışlar köprüleri yıktı, köye ulaşım kapandı
YEREL HABERLER Aşırı yağışlar köprüleri yıktı, köye ulaşım kapandı
Yaşlı adamın evinde yanarak can vermesi ile ilgili tahkikat başlatıldı
YEREL HABERLER Yaşlı adamın evinde yanarak can vermesi ile ilgili ...
Evinin önünde ölü bulunan şahsın dini nikahlı eşi ve üvey oğlu tutuklandı
YEREL HABERLER Evinin önünde ölü bulunan şahsın dini nikahlı eşi ve ...
Evinin önünde cesedi bulunan şahısla ilgili 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Evinin önünde cesedi bulunan şahısla ilgili 2 kişi ...
Kurusıkı tabanca ile kuyumcuyu soymaya kalkışınca yakalandı
YEREL HABERLER Kurusıkı tabanca ile kuyumcuyu soymaya kalkışınca ...
Düzceli Bilardocu Japonya’da 3. oldu
YEREL HABERLER Düzceli Bilardocu Japonya’da 3. oldu
Düzce Belediyesi Çocuk Kulübüne 4 yeni branş eklendi
YEREL HABERLER Düzce Belediyesi Çocuk Kulübüne 4 yeni branş eklendi
Çocuklar Efteni Gölü’nde kuşları izledi
YEREL HABERLER Çocuklar Efteni Gölü’nde kuşları izledi
Hurdacının ölümüyle ilgili otogarda 2 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Hurdacının ölümüyle ilgili otogarda 2 kişiye gözaltı
6 gündür kayıp iş insanı, yol kenarında ölü bulundu
YEREL HABERLER 6 gündür kayıp iş insanı, yol kenarında ölü bulundu
Düzce'de 5 gündür haber alınamayan işadamının cansız bedeni bulundu
YEREL HABERLER Düzce'de 5 gündür haber alınamayan işadamının cansız ...
Ruandalı öğrenciler Akçakoca'da
YEREL HABERLER Ruandalı öğrenciler Akçakoca'da
Başkan Yanmaz, Akçakocaspor'u yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Başkan Yanmaz, Akçakocaspor'u yalnız bırakmadı
Yaşlı adam yanmış halde bulundu
YEREL HABERLER Yaşlı adam yanmış halde bulundu
Yatağa bağımlı hasta, yangında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yatağa bağımlı hasta, yangında hayatını kaybetti
Prof. Dr. Şahin: "Gripten ölme ihtimaliniz korona virüsüne göre 300 kat daha fazla"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Şahin: "Gripten ölme ihtimaliniz korona ...
Namazı camide babaları ve dedeleriyle kıldılar ödülleri kaptılar
YEREL HABERLER Namazı camide babaları ve dedeleriyle kıldılar ...
Düzce Üniversitesi’nden bir Avrupa Projesi daha
YEREL HABERLER Düzce Üniversitesi’nden bir Avrupa Projesi daha
45 Yaşındaki adamı komşuları kanlar içindeki cesedini buldular Evinin önünde kanlar içinde bulunan adamın güvenlik kamerası harddiskini dereden itfaiye çıkarttı
YEREL HABERLER 45 Yaşındaki adamı komşuları kanlar içindeki cesedini ...
Evinin önünde ölü bulundu
YEREL HABERLER Evinin önünde ölü bulundu
Direksiyonu kilitlenen otomobil direğe çarptı
YEREL HABERLER Direksiyonu kilitlenen otomobil direğe çarptı
Nikah dairesinde 02.02.2020 yoğunluğu 5 yıldır bekledikleri tarihte nikahlarını kıydılar
YEREL HABERLER Nikah dairesinde 02.02.2020 yoğunluğu 5 yıldır ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X