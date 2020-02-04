İş makinesi dereye yuvarlandı; akıntıya kapılan operatör kayıp (1)

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- DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, dere yatağında çalışma yapılan iş makinesi, suya yuvarlandı. Akıntıya kapılıp, kaybolan operatör için aramakurtarma çalışması başlatıldı.

Gölyaka'ya bağlı Saçmalıpınar köyündeki Aksu Deresi yatağında, heyelan sonrası iş makinesiyle çalışma başlatıldı. Çalışma sırasında iş makinesi, dereye yuvarlanırken, operatör Muhammet Yılmaz ise akıntıya kapıldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve Düzce aramakurtarma ekipleri sevk edildi. Yılmaz'ın bulunması için aramakurtarma çalışması başlatıldı.



DÜZCE 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:30

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