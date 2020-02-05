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Dededen toruna müzisyen aile

DHA

- DÜZCE´de, müzisyenlik yapan ve her biri ayrı bir müzik aleti çalabilen Keman ailesi, dededen toruna müzik sevgisini yaşatıyor. Mehmet Keman öncülüğünde kurulan müzik grubunda oğulları ve torunları yer alıyor. 
Ağa Mahallesi´nde oturan Keman ailesinde herkes bir enstrüman çalıyor. Ailede yeni doğan her birey 3 ya da 4 yaşından itibaren en az bir enstrüman çalmasını öğreniyor. Mehmet Keman öncülüğündeki müzik grubunda oğlu Ferdi Keman keman, oğlu Hüseyin Keman kanun, torun Mehmet Emre Keman ile Berat Keman ise org çalıyor. Grupta yer alan Özcan Tok ise Keman ailesinin damadı ve darbuka çalıyor. Grup Düzce ve bölgede konserler düzenledikleri gibi sanatçıların müzisyen grubu arasında da yer aldı. Grup üyelerinin en büyük özelliklerinden birisi de nota bilmemelerine rağmen her nameyi sadece kulaktan duyarak enstrümanlarına yansıtabilmeleri. 
Grubunun kurucusu olan Mehmet Keman (60) müzik tutkusunun kendisine dededen geldiğini ifade ederek, "Müzik tutkusu dededen, babadan, geldi. Ben de çocuklarımla beraber bu işi elimizden geldiği kadar devam ettiriyoruz. Biz kendi aramızda büyüklerimizle fasıllar yapardık. Fasıllarda benim oğullarım Ferdi ve Hüseyin dinlerlerdi. Bu sayede öğrendiler. Onlar ne yaparsa biz de onları yaptık." dedi. 
Müzik gurubunda keman çalan, aynı zamanda solistlik yapan Ferdi Keman (40) ise her bireyin en az bir enstrüman çalması gerektiğini belirterek, "Müzik tutkumuz büyüklerimizden geliyor. Hemen hemen 6-7 kuşaktır büyüklerimizden öğrendiğimiz müzik icralarıyla bugüne geldik. Kendi müzik grubumuzu oluşturduk. Grubumuzda öncelikle babamız var, kardeşim var, oğlum var, yeğenim var, aile olarak müzik icra ediyoruz. Büyüklerimizden bu yana müzik icra eden insanlarız. Müzik bizim yaşam felsefemiz. Gençlerimizin özellikle enstrüman icra etmelerini isterim. Her bireyin bir dil öğrenmesi gibi her ailede bir kişi enstrüman öğrenmelidir. Sanata duyarlı olsunlar" diye konuştu. 
Müzik grubunda kanun çalan oğul Hüseyin Keman (37) ise aynı zamanda Kültür Bakanlığı sanatçısı olduğuna dikkat çekerek, "Ben kanun icra etmeye 7 yaşında başladım. 7 yaşından bu yana icra ediyorum. Bu bize babadan kalan bir miras. Çok önemli bir miras. Bizde bu mirası çocuklarımıza aktarmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda kendim yerel ve mahalli Kültür Bakanlığı sanatçısıyım. Bölgemizde, Düzce´de, Türkiye´de birçok konsere katılıyoruz. İlimizi hatta yurt dışında ülkemizi tanıtıyoruz" dedi. 
Grupta org çalan torun Mehmet Emre Keman (16) müzik tutkusunun 5 yaşında başladığını söyleyerek, "5 yaşında başladım. Babamları örnek alarak başladım. Müziği içimden gelerek yapıyorum. Yaşıtlarımda en az bir enstrüman çalmalıdır. Hayatları değişecek." diye konuştu. 
Yine grupta klavye ve tef çalan Berat Keman (13) ise şöyle konuştu: 
"Ben enstrüman çalmaya 5 yaşında başladım. İlk kanuna heves ettim, sonra klavye çalmaya başladım. Müzik tutkum dedemden, amcamdan ve babamdan geliyor. Müzik ruhun gıdasıdır. Herkesin müzik yapmasını tavsiye ediyorum." 

DÜZCE

05 Şubat 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:29
  • GÜNEŞ 07:55
  • ÖĞLE 13:14
  • İKİNDİ 15:57
  • AKŞAM 18:23
  • YATSI 19:44
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