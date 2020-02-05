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Acil çağrıların yarısından fazlası asılsız

DHA

DÜZCE Valiliği'nce 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'ne ait son 4 yıl ile 2020 Ocak ayı verileri paylaşıldı. Bu verilere göre, çağrıların yarısından fazlasının asılsız çıktığı, bunu yapan kişilere 'Kabahatler Kanunu' gereği idari para cezası uygulandığı belirtildi.

DÜZCE Valiliği'nce 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'ne ait son 4 yıl ile 2020 Ocak ayı verileri paylaşıldı. Bu verilere göre, çağrıların yarısından fazlasının asılsız çıktığı, bunu yapan kişilere 'Kabahatler Kanunu' gereği idari para cezası uygulandığı belirtildi.
Düzce Valiliği tarafından 81 ilde acil çağrıların tek numarada toplanması projesinin Düzce'de, 19 Kasım 2015'te başladığı belirtilerek, acil çağrı merkezine gelen asılsız çağrılarla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, çağrıların yarısından fazlasının asılsız olduğu belirtilerek, "19 Kasım 2015 tarihinde ilimizde faaliyete geçen 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne, 2016 yılı içerisinde gelen toplam 471 bin 715 çağrının yüzde 33´ü asıllı çağrı, yüzde 67´si ise asılsız çağrılardan oluşmaktadır. 2017 yılı içerisinde gelen toplam 468 bin 891 çağrının yüzde 36´sı asıllı çağrı, yüzde 64´ü ise asılsız çağrılardan oluşmaktadır. 2018 yılı içerisinde gelen toplam 438 bin 614 çağrının yüzde 39´u asıllı çağrı, yüzde 61´i ise asılsız çağrılardan oluşmaktadır. 2019 yılı içerisinde gelen toplam 411 bin 868 çağrının yüzde 44´ü asıllı çağrı, yüzde 56´sı ise asılsız çağrılardan oluşmaktadır. 2020 yılı Ocak ayı içerisinde gelen toplam 29 bin 458 çağrının yüzde 46´sı asıllı çağrı, yüzde 54´ü ise asılsız çağrılardan oluşmaktadır" denildi.
ASILSIZ ÇAĞRI YAPANLAR TESPİT EDİLİYOR
112 Acil Çağrı Merkezi'ni meşgul eden kişilerin tespit edilerek, haklarında idari para cezası uygulandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Asılsız ihbar ve gereksiz yere hattı meşgul edenler ile kötü niyetli ve hakaret amaçlı olarak 112 Acil Çağrı Merkezini arayan ve bu davranışlarında ısrar eden kişiler hakkında; Düzce Valiliği´nce 2016 yılında 11 kişiye, 2017 yılında 24 kişiye, 2019 yılında 16 kişiye, 2020 yılında ise 4 kişiye 112 Acil Çağrı Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 23. Maddesi gereğince 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 42/A maddesine göre idari para cezası uygulanmıştır. Maliye Bakanlığı´nın 2020 yılı yeniden değerleme oranına göre, çağrı merkezlerini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul ettikleri tespit edilen kişilere, 2020 yılı için uygulanacak idari para cezası 521 TL olup, tekerrürü halinde ise bu ceza iki katı olarak uygulanacaktır."
'MADDİ VE MANEVİ KAYIPLARA NEDEN OLABİLİR'
Asılsız çağrıların maddi ve manevi kayıplara neden olacağı belirtilen açıklama, şöyle sürdürüldü:
"Vatandaş memnuniyeti ve hizmet odaklı olarak 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren 112 Acil Çağrı Merkezine 2020 yılı Ocak ayı içerisinde gelen günlük ortalama 950 çağrıdan yaklaşık olarak 513 adedi asılsız çağrılardan oluşmaktadır. 112 Acil Çağrı numarasının amacı dışında kullanılması, hattın gereksiz yere meşgul edilmesi, gerçekten acil yardım bekleyen kişilerin, çağrı merkezine ve dolayısıyla yardıma ulaşmasında zaman kaybı yaşamasına sebep olabilmektedir. Ayrıca, asılsız çağrılar kamu çalışanlarının gereksiz yere meşgul edilmesine ve kamu araçları ile kamu kaynaklarının gereksiz yere kullanılmasına ve israfa da yol açmaktadır.  Dakikaların, hatta saniyelerin önemli olduğu hayati durumlarda asılsız çağrılar sebebiyle telafisi mümkün olmayan maddi ve manevi kayıplar, hatta can kayıpları olabileceği göz önünde bulundurularak konu hakkında hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir."

DÜZCE

05 Şubat 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:29
  • GÜNEŞ 07:55
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  • İKİNDİ 15:57
  • AKŞAM 18:23
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