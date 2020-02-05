Derede kaybolan operatörü arama çalışmaları devam ediyor

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– Düzce’de aşırı yağışlar sonucu meydana gelen heyelana müdahale etmek için çalışma yapan iş makinesinin dereye düşmesi sonucu kaybolan iş makinesi operatörü Muhammet Yılmaz’ın aranmasına 2. gününde de devam ediliyor.

Düzce’nin Gölyaka ilçesi Saçmalıpınar köyünde Aksu Deresi yatağında medyana gelen heyelan sonrası başlatılan çalışma sırasında iş makinesiyle dereye 28 yaşındaki operatör Muhammet Yılmaz kayboldu. Yılmaz'ın deredeki akıntıda kaybolduğu ihtimali üzerine dün başlatılan arama çalışmaları 79 personelin katılımıyla ikinci gününde devam ediyor. Çalışmalara Düzce Arama Kurtarma Ekibi (DAKE), Düzce AFAD, Düzce İtfaiye Müdürlüğü, Düzce UMKE, Düzce İl Jandarma Komutanlığı, Gölyaka Orman İşletme, Gölyaka İlçe Özel İdare Müdürlüğü, Gölyaka Belediyesi, Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi ve Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü Balık Adam Timinden ekipler katılıyor.

Aramalarda 27 araçla derenin her noktasında tarama faaliyetlerine devam eden ekipler, iş makinesinin dereye düştüğü alan olan bölgedeki özel şirkete ait elektrik santrali ızgaralarının bulunduğu yerde aramalarını sürdürüyor.

DÜZCE 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:29

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