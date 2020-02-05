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Düzce Başsavcısı Çelik, Başkan Yanmaz'ı ziyaret etti

İHA

Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'a iadeyi ziyarette bulundu. Başsavcı Çelik, Başkan Yanmaz'ı başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Düzce Başsavcısı Çelik, Başkan Yanmaz'ı ziyaret etti

Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz’a iadeyi ziyarette bulundu. Başsavcı Çelik, Başkan Yanmaz'ı başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.
Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik'i başkanlık makamında ağırlayan Akçakoca Belediye Başkanı M.Okan Yanmaz, gerçekleştirilen ziyarete yönelik Başsavcı Çelik'e memnuniyetini dile getirdi. İlçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Okan Yanmaz, hoşgörü, huzur, kardeşlik ve barış şehri Düzce'nin minyatürü olan Akçakoca güvenlik ve asayiş yönünden de sakin ve huzurlu bir yapıya sahip olduğunu ifade etti.
İlçenin tarihi ve doğal güzelliklerine vurgu yaparak Akçakoca’nın yaşanabilir bir şehir olduğunu belirten Başkan Yanmaz, Batı Karadeniz'in incisi olan Akçakoca'yı hem Düzce'de hem de Türkiye genelinde turizmde model bir şehir haline getireceklerini söyledi.
Başkan Yanmaz Başsavcı Çelik'e teşekkürlerini ileterek kendisine ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi.
Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik Akçakoca Belediye Başkanı M.Okan Yanmaz'a Türk Bayrağı hediye etti.

DÜZCE

05 Şubat 2020 Çarşamba

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  • İKİNDİ 15:57
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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