Bahçeşehir’de bitkiler koruma altına alındı

– Düzce Belediyesi Bahçeşehir’deki cadde ve bulvarlarda bulunan süs bitkilerine koruma bandı çekti.

Sert hava şartlarından bitkilerin korunması amacıyla yapılan çalışma kapsamında orta refüjlerde bulunan bodur ağaçlar ve süs bitkilerinde yürütülen koruma çalışmaları, şehir merkezinin muhtelif noktalarında yapılacak tespitlerle düzenli olarak devam edecek. Bitkilerin sağlıklı büyümesi ve formunun korunması amacıyla yapılan çalışmalar, saha ekiplerinin tespit ve kontrolleri kapsamında her mevsim değişikliğinde uygulanacak.

DÜZCE 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:29

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