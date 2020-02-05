2 yaşındaki çocuğu döven kreş öğretmenin çalışma raporu iptal edildi

– Düzce’de özel bir kreş ve gündüz bakım evinde 2 yaşındaki çocuğu dövdüğü iddiasıyla tutuklanarak öğretmenin çalışma raporu iptal edildi.

Düzce Karahacı Musa Mahallesi’nde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren özel bir kreşte güvenlik kameralarına yansıyan olayda öğretmen Y.K., sınıfta oyun oynayan öğrencisi 2 yaşındaki E.T.’yi oynadığı alanda darp etmesinin güvenlik kamerasına yansımıştı. Olayla ilgili Düzce Valiliği’nden yapılan açıklamada öğretmen Y.K’nın çalışma olurunun iptal edildiği olayla ilgili de soruşturma başlatıldığı belirtildi. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde faaliyet gösteren özel kreş ve gündüz bakımevinde, 04.02.2020 tarihinde meydana gelen oryantasyon sürecinde kreşte eğitim gören küçük çocuğun, kreş grup sorumlusu olarak görev yapan personel tarafından darp edilmesi hadisesi sonrasında, olayda bahsi geçen personelin çalışma olurunun iptali için gerekli işlemler başlatılmıştır. Ayrıca, yaşanan olayda kuruluşun idari sorumluluğunun bulunup bulunmadığının tespiti için Valiliğimizce soruşturma başlatılmıştır. Konu adli mercilere intikal etmiş olup, süreç Valiliğimizce hassasiyetle takip edilmektedir" denildi.

DÜZCE 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:29

GÜNEŞ 07:55

ÖĞLE 13:14

İKİNDİ 15:57

AKŞAM 18:23

YATSI 19:44

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