Babasına intihar edeceğini yazan genç sokakta bulundu

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- DÜZCE'de, babasına intihar edeceği yönünde mesaj atıp, telefonunu kapatan Yasin A. (17), evine yakın bir sokakta bulundu.

Olay, öğlenden sonra, Karahacımusa Mahallesi 1370 Sokak'ta meydana geldi. Yasin A., babası İsmail A.'ya intihar edeceği yönünde mesaj atıp, telefonunu kapatarak, evden ayrıldı. Mesajı alan İsmail A., durumu polise bildirdi. Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri eve geldi. Evde kimsenin olmadığını gören ekipler dışarı çıkarken, Yasin A. evinin yakınındaki sokakta bulundu. Yasin A., çocuk polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



DÜZCE 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:29

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