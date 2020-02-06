Kayıp iş makinesi operatörü 3. günde aranmasına devam ediliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kayıp iş makinesi operatörü 3. günde aranmasına devam ediliyor

İHA

– Düzce'de kayıp iş makinesi operatörünün aranmasına devam ediyor. Ekipler, dere boyu aramalarını sürdürürken arama çalışmalarında dıştan içe doğru arama yapılıyor.

Kayıp iş makinesi operatörü 3. günde aranmasına devam ediliyor

– Düzce’de kayıp iş makinesi operatörünün aranmasına devam ediyor. Ekipler, dere boyu aramalarını sürdürürken arama çalışmalarında dıştan içe doğru arama yapılıyor.
3 gün önce yağan sağanak yağış nedeniyle oluşan heyelanda kapanan yolları açmak için çalışma yapan Muhammet Yılmaz’ın kullandığı iş makinesi meydana gelen 2. heyelanda Aksu Deresine düşmüştü. Dere sularının yüksek olması nedeniyle kaybolan iş Makinesi operatörü Muhammet Yılmaz’ın aranmasına 3. gününde de devam ediliyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü Balık adam timi, Kocaeli, Sakarya arama kurtarma ekipleri ile Düzce Arama Kurtarma Ekibi DAKE, Düzce AFAD, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su altı su üstü arama kurtarma ekipleri, Jandarma arama kurtarma ekipleri Muhammet Yılmaz’ı bulabilmek için Aksu Deresi’nde ve dere kenarlarında arama çalışmalarına devam ediyor.
Diğer taraftan ekipler, Aksu Deresi’nde akıntının tersine arama çalışmalarına başladılar. Ekipler, derenin bitiminden iş makinesinin düştüğü noktaya doğru arama çalışması yaparak Muhammet Yılmaz’a ulaşmaya çalışacaklar.

DÜZCE

06 Şubat 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:28
  • GÜNEŞ 07:54
  • ÖĞLE 13:14
  • İKİNDİ 15:58
  • AKŞAM 18:24
  • YATSI 19:45
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Prof. Dr. Aydın çığdan korunmanın yollarını anlattı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Aydın çığdan korunmanın yollarını anlattı
Düzce'de oto kiralama ve otoparklar denetlendi
YEREL HABERLER Düzce'de oto kiralama ve otoparklar denetlendi
Vatandaş talep etti ekipler yaptı
YEREL HABERLER Vatandaş talep etti ekipler yaptı
Güvercin için itfaiye ekipleri seferber oldu
YEREL HABERLER Güvercin için itfaiye ekipleri seferber oldu
Düzce’de yüzme bilmeyen kalmayacak
YEREL HABERLER Düzce’de yüzme bilmeyen kalmayacak
Kaynaşlı’ya modern duraklar yerleştiriliyor
YEREL HABERLER Kaynaşlı’ya modern duraklar yerleştiriliyor
Kayıp iş makinesi operatörünü arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kayıp iş makinesi operatörünü arama çalışmaları ...
Kimyasal madde yüklü tanker refüje çarptı
YEREL HABERLER Kimyasal madde yüklü tanker refüje çarptı
Düzce'ye şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Düzce'ye şehit ateşi düştü
Düzce'ye şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Düzce'ye şehit ateşi düştü
Refüje çıkan sülfürik asit yüklü tanker korkuttu
YEREL HABERLER Refüje çıkan sülfürik asit yüklü tanker korkuttu
Yetenekli sporcular keşfediliyor
YEREL HABERLER Yetenekli sporcular keşfediliyor
Öğretmenin darp ettiği çocuğun anne ve babası konuştu
YEREL HABERLER Öğretmenin darp ettiği çocuğun anne ve babası konuştu
Babasına intihar edeceğini yazan genç sokakta bulundu
YEREL HABERLER Babasına intihar edeceğini yazan genç sokakta bulundu
Kreşte yaşanan 2 yaşındaki çocuğa darp iddialarıyla ilgili olarak kreş kurucusu konuştu
YEREL HABERLER Kreşte yaşanan 2 yaşındaki çocuğa darp iddialarıyla ...
2 yaşındaki çocuğu döven kreş öğretmenin çalışma raporu iptal edildi
YEREL HABERLER 2 yaşındaki çocuğu döven kreş öğretmenin çalışma ...
Bahçeşehir’de bitkiler koruma altına alındı
YEREL HABERLER Bahçeşehir’de bitkiler koruma altına alındı
Düzce Belediyesi'nden bulanık su açıklaması
YEREL HABERLER Düzce Belediyesi'nden bulanık su açıklaması
Başkan Özlü, örnek otobüsleri inceledi
YEREL HABERLER Başkan Özlü, örnek otobüsleri inceledi
Akçakoca'da yol ve parklarda çalışmalar aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER Akçakoca'da yol ve parklarda çalışmalar aralıksız ...
Kreşte öğretmen dehşeti; 2 yaşındaki çocuğu defalarca tokatladı
YEREL HABERLER Kreşte öğretmen dehşeti; 2 yaşındaki çocuğu defalarca ...
2 yaşındaki çocuğu kreş öğretmeninin dövdüğü iddiası Kreş öğretmeninin dayağı güvenlik kameralarına yansıdı Öğretmen çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
YEREL HABERLER 2 yaşındaki çocuğu kreş öğretmeninin dövdüğü ...
Düzce Başsavcısı Çelik, Başkan Yanmaz'ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Düzce Başsavcısı Çelik, Başkan Yanmaz'ı ziyaret etti
Düzce Nüfusu belli oldu Merkez ve Gümüşova’da artış, diğer ilçelerde azalış oldu
YEREL HABERLER Düzce Nüfusu belli oldu Merkez ve Gümüşova’da artış, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X