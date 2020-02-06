Düzcespor için bin 200 kilometre pedal çevirecek

– 3 Lig 1. Gurupta mücadele eden Düzcespor hayranlığı için deplasman maçına bisiklet ile gitti. Yaklaşık bin 200 kilometre pedal basacak olan Selim Cicu yola çıktı.

Haftasonu Tokat’ta oynanacak olan Tokatspor – Düzcespor deplasmanı için Düzcespor taraftarları sınır tanımıyor. Tokat’ta oynanacak olan müsabaka için Düzce’den bisikleti ile yola çıkan Düzcespor taraftarı Selim Cicu, takımın akşam antrenmanını izledikten sonra yola çıktı. Antrenman sonunda futbolcularla sohbet eden Cicu, hatıra fotoğrafı çektirerek kendilerinden dua istedi.

DÜZCE 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:28

GÜNEŞ 07:54

ÖĞLE 13:14

İKİNDİ 15:58

AKŞAM 18:24

YATSI 19:45

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