Park ve Bahçeler ekipleri çalışıyor

– Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı saha ekipleri Bahçeşehir ve şehir merkezinin muhtelif yerlerinde ağaç budama çalışmalarına devam ediyor.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, Bahçeşehir’de cadde ve bulvarlar üzerinde bulunan bodur ağaçlarda budama çalışması yaptı. Kış şartlarında bitkilerin sağlıklı şekilde kalması için yapılan çalışmalar başka bir ekiple şehir merkezi Atatürk Bulvarı üzerinde de devam etti. Çevre koruma önlemlerini alarak caddenin sağ sol taraflarında bulunan ağaçları budayan ekipler çalışmaların bahar aylarına kadar devam edeceğini aktardı.

DÜZCE 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:28

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