Düzce'de dereye yuvarlanan kepçe operatörünün tişörtü bulundu Arama çalışmalarına 102 personel katılıyor

– Düzce’nin Gölyaka ilçesinde karla mücadele çalışmaları esnasında meydana gelen heyelanda dereye yuvarlanan kepçe operatörünün tişörtü kaybolduğu noktadan 5 kilometre uzaklıkta bulundu.



Gölyaka ilçesi Saçmalıpınar köyü Dereevleri mevkiinde 4 Şubat Salı günü karla mücadele ve yol açma çalışmasında operatör Muhammet Yılmaz’ın kullandığı kepçe heyelan sonrası Aksu Deresi’ne yuvarlanmış ve bölgede geniş çaplı arama çalışmaları başlatılmıştı. Bölgede AFAD, polis dalgıç timleri, jandarma, UMKE ve bazı Sivil Toplum Kuruluşlarının katılımı ile devam eden aramalarda önceki gün montu bulunmuştu, bugün de giydiği tişört kaybolduğu noktadan 5 kilometre uzaklıkta dere yatağında bulundu. Gölyaka Kaymakamı Abdullah Kurt’un önderliğinde devam eden arama çalışmalarına 102 personel katılım sağlarken, 35 kilometrelik alan taraması dördüncü günde de sona erdi. Kepçe operatörü Muhammet Yılmaz’ın bulunması için tüm şartların seferber edildiğini belirten Kaymakam Kurt, "Bölgemizde kar yağışının ardından zorlayıcı hava şartları da oluşmaya başladı. Sis, kar yağışı ve rüzgar ile kaygan zemin dik, dar ve derin vadiler ile zorlayan coğrafi konumlara rağmen fedakarca arama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Olay yerinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta Balkaya mevkii dediğimiz bir noktada dere yatağında kayıp vatandaşımıza ait olan bir tişört ve bir iç çamaşırı bulduk. Bu bölgede ekiplerimiz daha yoğun çalışmalar yaptı. Dere yatağının önü kesildi. Ama başka herhangi bir bulguya rastlamadık. Çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürerek Muhammet Yılmaz kardeşimizi bulacağız" şeklinde konuştu.

DÜZCE 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:26

GÜNEŞ 07:52

ÖĞLE 13:14

İKİNDİ 16:00

AKŞAM 18:27

YATSI 19:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.