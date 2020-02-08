Kaynaşlı Halkı Mazlumların Yanında

– Kaynaşlı Müftülüğünün öncülüğünde başlatılan İdlib’e yardım kampanyasında Kaynaşlı Belediyesi ve Kaynaşlı Gençlik Derneğinin de katkıları ile Kaynaşlı’dan toplanan bir tır dolusu yardım İdlib’e ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Suriye’de yaşayan Müslümanların zor günler yaşadığı dönemde Kaynaşlı’da İdlib Yardım kampanyası başlatıldı. Kadınların Çocukların, masum sivillerin yaşadığı zor durum nedeniyle Kaynaşlı Müftülüğü, KAynaşlı belediyesi ve Kaynaşlı Gençlik Derneği harekete geçerek yardım toplama kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında Kaynaşlı halkının destekleri ile bir tır dolusu yardım malzemesi bugün Kayanşlı’dan İdlib’e gitmek üzere yola çıktı. Eski Belediye meydanında Kaynaşlı Müftülüsü, Kaynaşlı Belediye Başkanı, KAynaşlı Gençlik Derneği yönetimi toplanarak dualar eşliğinde yardımları İdlib’e gönderdi. Önümüzdeki haftalarda Elazığ’da yaşayan depremzedeler için toplanan yardımların da yola çıkacağı bildirildi.

DÜZCE 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:26

GÜNEŞ 07:52

ÖĞLE 13:14

İKİNDİ 16:00

AKŞAM 18:27

YATSI 19:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.